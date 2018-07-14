Erdoğan’ın kuzeni Cem Küçük’ü mü işaret etti?: ‘Reis’çi kriptolar da yanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, Adnan Oktar’a yönelik operasyonun ‘FETÖ’ ile mücadele kapsamında yapıldığını ve Erdoğancı gibi görünen kripto gazetecilerin zavallı hallerine tanık olunacağını öne sürdü.

Sosyal medya ise Er’in işaret ettiği ismin, Oktar’a yakınlığıyla da bilinen, ‘şahin’ yazar Cem Küçük olduğu yorumunu yaptı.

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İktidara yakın Süper Haber sitesinin sahibi Er, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen çarşamba ‘Adnan Hoca’cılara karşı başlatılan operasyon için, “FETÖ ile mücadele kapsamında yapıldığı ve yürütüldüğü bilgisi geldi bana” diye yazdı.

Bu durumda perasyonunun vahim sonuçları olacağına dikkat çeken Er şöyle devam etti: “Bazı Reis’çi gibi görünen kripto gazetecilerin zavallı hallerine de tanık olacağız. Pislik herifler.”

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Er’in paylaşımının ardından pek çok Twitter kullanıcısı, Cem Küçük’ten bahsedildiği yönünde yorum yaptı. Zira ikilinin yakın olduğu ve hatta Oktar’ın Küçük için şu sözleri sarf ettiği biliniyor: “Cem Küçük’e dokunanın kolunu bacağını kırarız.”