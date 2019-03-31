Erdoğan’ın konuşmasının analizi: Yenilmedik ama mesajı aldık

KEMAL GÖKTAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her seçimin ardından yaptığı klasik balkon konuşmasında verdiği mesajlar arasındaöne çıkan ‘önümüzdeki dönemin değişim dönemi olacağına’ ilişkin sözleri oldu. Ankara ve İstanbul sonuçları nedeniyle üzgün olan partililere moral vermek isteyen Erdoğan’ın dört buçuk yıl daha iktidarda olacaklarının altını çizmesi de partideki yenilgi havasını dağıtmaya yönelik bir çaba olarak algılandı.



‘İstanbul’u kazandık’ demedi



Cumhurbaşkanı, alışılmışın aksine balkona sadece eşi Emine Erdoğan’ı alarak çıktı ve İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın zafer açıklamasının aksine İstanbul’u, kaybedilen Ankara ile aynı kategoride değerlendirdi.

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Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da ilçelerde başarı kazandıklarını vurgulayarak “Halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri gene Ak Parti’ye vermiş” diyerek İstanbul için partililerin beklediği zafer açıklaması yerine aksi yönde yorumlanan bir ifade kullandı.



Yenilgiyi örtülü kabul etti, partililere moral vermeye çalıştı



Muhalefetin zafer havasını dağıtmayı ve partililere moral vermeyi konuşmasının odağına yerleştiren Erdoğan bu amaçla, kuruldukları günden bu yana girdikleri 15’inci seçimi de ilk sırada kazandıklarının altını çizdi.

Kendisinin ve ‘cumhur ittifakı’nın dört buçuk yıl daha iktidarda olacağına vurgu yapan Erdoğan, belediyelerin de yüzde 56’sını AKP’nin yöneteceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı, bu sözlerle muhalefetin önümüzdeki dönemde psikolojik üstünlüğü ele geçirmesini engellemeye yönelik tutumunu da ortaya koydu. “Bazıları kendini darı ambarında sanıyor” diyerek muhalefetin seçimden başarılı çıktığı algısı oluşturmasını önlemek isteyen Erdoğan, ‘beka’ sorununa ilişkin taktiğinin de başarılı olduğunu Kürt illerinde HDP’nin kaybettiği oylar üzerinden savunmaya çalıştı.



Beka meselesine zayıf savunma



Ankara ve muhtemelen İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlerin muhalefete kaptırılmasına rağmen Erdoğan’ın beka meselesini sadece Kürt oylarıyla savunması da bu taktiğe ilişkin parti içerisindeki rahatsızlıklara yanıttı.

Tüm bu çabalarına rağmen Erdoğan’ın, seçim sonuçlarında partisinin kaybettiği yerlere ilişkin olarak, “Kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmakla açıklıyorum” sözleri önemliydi. Cumhurbaşkanı, partililerinin morallerini bozmamalarını istese de sonuçta “Eksikler varsa düzeltmek boynumuzun borcu” demek zorunda kaldı.

“Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz” diyen Erdoğan “Her olanda hayır vardır” sözüyle de yenilgiyi örtülü biçimde kabul etmiş oldu.

Partiye mesaj



Erdoğan’ın ‘milletimizle kalpten kalbe giden yolu bozanlardan hesap sormak’tan bahsetmesi partiye, özellikle yeni bir parti girişimiyle adı geçen AKP’lilere yönelik bir mesaj olarak algılandı.



‘Değişim’ vurgusu



“İçinde milletin olmadığı bir yönetim faşizme, diktatörlüğe çıkar” sözleriyle milli irade vurgusunu ve meşruluğunun altını çizmek isteyen Erdoğan, “Hayatın gerçekliği olan değişimi kendi içimizde gerçekleşktirmek istiyoruz. Dört buçuk yıl seçim yok, bu dönem değişim dönemi olacak” dedi.



Çarpıcı Suriyeliler açıklaması



Erdoğan’ın balkon konuşmasında Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlamaktan bahsetmesi de dikkat çekti. Bu durum, muhalefetin Suriyeli göçmenler meselesine ilişkin söyleminin seçim sonuçlarına etkisi olduğu yönünde yorumlandı.

