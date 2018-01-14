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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın katıldığı kongrede Gül’e mesaj: Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek veren AKP’liler, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e pankartla mesaj gönderdi: “Bay Kemal’in kayığı, binmez adamın ayığı.”

Sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti. AKP’nin kurucularından Abdullah Gül de attığı ‘tweet’ mesajında yasanın muğlak dilinin düzeltilmesi gerektiğini söylemişti. AKP’nin kurucularından Bülent Arınç da mesaja ‘tweet’‘reteweet‘leyerek destek vermişti.

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Erdoğan da bu eleştirilerin üzerine “Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz” demişti.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün partisinin Yozgat’taki il kongresine katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye çok sayıda AKP’li vardı.

Fotoğraf: DHA

Partinin gençlik kolları da Erdoğan’ı öfkelendiren Gül’e pankartla mesaj verdi.

Erdoğan’dan Gül’e: Nasıl bay Kemal’in kayığına binersiniz, yazıklar olsun…


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