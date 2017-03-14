Erdoğan’ın ‘kapıyı kapattığı’ Feyzioğlu: Bizi sizden ikbal bekleyenlerle karıştırdınız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli noktalarda referanduma sunulacak yeni anayasayı anlatmasına “Kapıyı kapattım” diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Bizi sanırım sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı ATV-A Haber ortak yayınında bakanlara miting izni verilmemesini hatırlatarak, “Barolar Birliği başkanı şu anda Türkiye’den başladı, Avrupa’yı dolaşıyor. Oralarda kampanya yapıyor. Ve bu bir hukukçu” demişti.

Artık kendi konumunun belli olduğunu söyleyen Erdoğan, Feyzioğlu’na ‘kapıyı kapatmıştı’: “Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye’de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin? Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı. Niye, çünkü sen Barolar Birliği’nin başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın. Siyasetçi değilsin. Böyle bir şeyi yaptığı anda karşına yarın bunun faturası çıkar.”

‘Sadece futbolcular konuşsun mu istiyorsunuz?’

Türkiye Barolar Birliği, Erdoğan’ın sözlerine yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

Feyzioğlu imzasıyla yayımlanan açıklamaya “Sayın Cumhurbaşkanı’nın 13 Mart 2017 tarihinde basına yaptığı Türkiye Barolar Birliği ile ilgili gerçeklerle örtüşmeyen açıklamaları dehşetle izledik” sözleriyle başlandı.

Barolar Birliği’nin referandum öncesi yurttaşları yeni anayasa konusunda bilgilendirmek için ‘kanuni’ görevini yerine getirdiğinin belirtildiği açıklamada “Getirmek istediğiniz sistemde memleketin tüm hakim ve savcılarının bir siyasi parti genel başkanına ve onun vasıtasıyla kendisinin il ve ilçe başkanlarına bağımlı kılınmak istenmesinin karşısındayız” denildi.

Sadece 18 Şubat tarihinde yurtdışında bir toplantıda bulunduğunu hatırlatan Feyzioğlu, aynı tarihte Almanya’da ‘Evet’ mitingi yapan Başbakan Binali Yıldırım’a tepki gösterilmediğini hatırlattı.

Tarafsızlık yemini etmiş cumhurbaşkanının ‘Evet’i savunanları ‘vatandaş’, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayanları ise ‘terörist’ olarak gördüğünü söyleyen Feyzioğlu, “16 Nisan tarihi yaklaştıkça maalesef bu suçlamaların dozu artmış, akıl ve mantıkla izah edilebilirliği giderek kalmamıştır” dedi.

Yeni anayasa konusunda bilgilendirme yapma görevinin barolara ait olduğunu belirten TBB, “Yoksa siz sadece futbolcular konuşsun ve ‘Evet’ propagandası yapsın mı istiyorsunuz?” diye sordu.

‘Nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin üzücü bir ikrarı’

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Sanırım bizi sizden ikbal bekleyen bazılarıyla karıştırdınız. Bugüne kadar sizinle ve sizden önceki cumhurbaşkanlarıyla, Türk Milleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en milli meseleleri dışında hiçbir görüşmemiz veya yazışmamız olmamıştır. Ayrıca bu cümleniz 16 Nisan’da geçmesini arzu ettiğiniz anayasa değişikliği ile nasıl bir devlet yapısı hayal ettiğinizin de üzücü bir ikrarıdır. Yani ‘Benden olana devletin kapısı açık, benim emrime girmeyene devletin kapısı kapalıdır’ demektesiniz. Sayın cumhurbaşkanı, mücadelemiz Türkiye içindir, sizin torunlarınız da dahil gelecek nesillerimiz içindir.”

Üç yıl önceki gerginlik

10 Mayıs 2014 tarihinde Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Feyzioğlu, o dönem başbakan olan Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Feyzioğlu, konuşmasını ‘Yanlış konuşuyorsun’ diyerek bölen Erdoğan’a “Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakanım?” diye sormuş, bunun üzerine Erdoğan “Böyle bir edepsizlik olmaz ki” diye tepki göstermişti.

Konuşmasına devam eden Feyzioğlu, Başbakan Erdoğan’ın bu sözleri üzerine kürsüden; “Edepsizlik yapan ben değilim sayın Başbakan” demişti.

Konuşma metnini okumaya devam eden Feyzioğlu, konuşmasının sonunda “Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam sayın Başbakan. Çok yapıcı bir konuşmaydı” demiş, Feyzioğlu’nun bu sözleri üzerine ayağa kalkan Erdoğan; “Yasal hakkı da yok, ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz” diyerek tepkisine devam etmişti.

“Tamemen siyasi bir konuşma yapılıyor ya böyle bir şey olabilir mi?” diyen Erdoğan’ı dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sakinleştirmeye çalışmış ancak Erdoğan, bu sözlerinin ardından salonu terk etmişti.