Erdoğan’ın ‘kapalı’ konuşması sorulan İnce: Ali Cengiz oyunları bu sefer sökmeyecek

CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sızdırılan ‘kapalı’ konuşması için, “Ali Cengiz oyunlarıyla bu sefer sökmeyecek” dedi.

İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, dış basının sorularını yanıtladı.

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16 yıldır iktidardaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öğretmen ve polislere 3600 ek gösterge vereceğini hatırlatan İnce, “Bu, ‘ince hastalık’ korkusu Erdoğan’a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye’ye hizmetlerim başladı” dedi.

İnce, seçilmesi halinde, Erdoğan’ın yargılanıp yargılanamayacağı ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Ben Anayasa Mahkemesi’ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah’ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğim. Cumhurbaşkanının da Erdoğan’ı ya da başka birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim ‘intikam’ değildir, derdim rövanş değildir. Derdim, ‘devr-i sabık yaratmak’ değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşmasını için çalışacağım. Bu bağımsız yargı Erdoğan’ı yargılar yargılamaz ben onu bilemem. Ama o bağımsız yargının beni de yargılayabilme ihtimalini düşüneceğim.”

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Erdoğan’ın ‘projesi olmadığı’ yönündeki eleştirilerine İnce şöyle yanıt verdi: “Bunu söyleyen sadece Erdoğan. Ben ‘gelecek’ diyorum, ‘nanoteknoloji’ diyorum, ‘demokrasi’ diyorum, ‘Hukuk devleti’ diyorum, ‘Evrensel değerler’ diyorum, ‘Uzay madenciliği’ diyorum. Bunlar proje değil de ne? ‘3 B’ diyorum. Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. ‘Çocuklara, gençlere güzel hayaller kurduracağız’ diyorum. Meydanlarda en büyük projeleri söyleyen benim. Eleştiriyi doğru bulmuyorum.”

‘Yalova’daki gibi sahip çıkacağız’

CHP adayı, “Sandıklarda şaibe olacağını düşünüyor musunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Yalova seçimleri bunun en güzel örneğidir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum.”

İnce, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde Yalova’daki oyların yeniden sayılması için çaba göstermiş ve AKP olarak açıklanan belediye CHP’ye geçmişti.

‘Erdoğan da rahat edecek’

“Erdoğan’a mesajınız nedir?” sorusu yöneltilen İnce, “Rahat olsun. Hiç moralini bozmasın. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü ben demokrat bir Cumhurbaşkanı olacağım ve Erdoğan’ın eski bir cumhurbaşkanı olarak hiç huzursuz olmasını gerektirecek bir durum yok” diye konuştu.

İnce, “Yoğun mitingler için gerekli enerjiyi nereden alıyorsunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Enerjinin kaynağı millet. Yani milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Allah’a şükür sağlığımız da yerinde ama milletin o motivasyonu olmasa benim de motivasyonum düşer zaten. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü.”

‘2 milyonu da geçeceğiz’

“Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?” sorusunu da yanıtlayan İnce, “Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum” dedi.

‘Bu sefer sökmeyecek’

İnce’ye Erdoğan’ın sızdırılan ‘kapalı’ konuşması da soruldu.

Cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: “Erdoğan’ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Türkiye’yi kimler yönetiyor? Demokrasiden nasibini almamış bir insan. Şimdi medet umuyor bunlardan. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek.”

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoya göre Erdoğan, bir toplantıda partililere, “Bunu dışarda konuşmam” deyip ‘HDP’nin barajı aşmaması için farklı çalışma yapma’ talimatı vermiş. Erdoğan ayrıca, “Öyle iş bitmiş havasında değil. İş çantada keklik değil” ifadelerini kullanmış.

‘Hep birlikte başaracağız’

Suruç’taki ‘seçim kavgası’yla ilgili “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım” diyen İnce’ye “Seçimlere bir hafta kala siz büyük bir değişim havası görüyor musunuz? Türkiye, Erdoğan’sız bir hükümete hazır mı?” diye soruldu: “Türkiye bunu istiyor zaten. Türkiye nefes almak istiyor, barışmak istiyor, huzur istiyor. Dövizin düşmesini, faizin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye, yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil genç biri, taze kan Türkiye’yi rahatlatacaktır. Hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız.”

‘Siyaseti bırakacak halim yok’

İnce’ye son olarak, “Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?” sorusu yöneltildi. İnce, “Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok” dedi.