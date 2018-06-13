Erdoğan’ın ‘kapalı’ konuşması sızdırıldı: İş çantada keklik değil

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir toplantıda partililere, “Bunu dışarda konuşmam” deyip ‘HDP’nin barajı aşmaması için farklı çalışma yapma’ talimatı vermiş. Erdoğan ayrıca, “Öyle iş bitmiş havasında değil. İş çantada keklik değil” ifadelerini kullanmış.

Görüntüde Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için hazırlanmış fotoğrafının da bulunduğu ‘Mahalle Başkanları Toplantısı’ yazılı afiş önünde konuşuyor. Haziran ve Kasım 2015’te yapılmış seçimlere atıfta bulunan Erdoğan’ın bir ara “13 gün kaldı” demesinden toplantının bundan bir iki gün önce yapıldığı, İstanbul’a vurgu yapmasından da İstanbul’da gerçekleştiği anlaşılıyor. Dahası bir AKP’li söz konusu kayıtlardan birini 10 Haziran’da kısmen sosyal medya hesabından paylaşmış.

Reklam

Hedef HDP’nin baraj altında kalması

Erdoğan’ın ifadeleri şöyle: “Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım. Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli. Sandık müşahitlerimiz, müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oralara takviye yapmamız lazım. Olur ya, diğerlerinden gelmeyen olursa sandık kurulu başkanı kimse, oradan müşahitlerden kim önce gelirse onu alacak. O kişi sandık kurulunun ikinci ya da üçüncü üyesi olabilir.

‘Başlamadan işi bitirmiş oluruz’

Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız gerekir. Yani bunları geçmişte çok yaşadık. Eğer bunu sağlama alırsak, İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Değerli arkadaşlar tabii 13 gün var. İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan öyle iş bitmiş havasında değil, söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay; 7 Haziran, 1 Kasım… Bakın, bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul, Türkiye’nin adeta 81 vilayeti burada temsil ediliyor. Buradan çıkan netice Türkiye’nin neticesidir.”

Reklam

İlk tepki HDP’den: Açıkça suça teşvik

Erdoğan’ın videodaki sözlerine ilk tepki HDP’den geldi: “AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP’yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400’den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran’da bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a.”

AKP Genel Başkanı Erdoğan açıkça suça teşvik ediyor. HDP’yi baraj altında bırakmak için hile ve baskıyla oylarımızı çalmayı planlıyor. Çünkü HDP Meclis’te olmazsa 400’den fazla vekil kazanacağını biliyor. İşte bunu engellemek için 24 Haziran’da bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a. pic.twitter.com/UUVWpOIym6 — HDP (@HDPgenelmerkezi) 13 Haziran 2018

Videonun devamı şu şekilde: