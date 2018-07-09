Erdoğan’ın kabinesi: Ekonomi ‘damat’a emanet, savunma Akar’da, Soylu devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Prof. Dr. Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Kabinede 24 Haziran’da milletvekili seçilen dört isim yer aldı. Dört isim vekillikten istifa edecek.