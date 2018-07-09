Erdoğan’ın kabinesi: Ekonomi ‘damat’a emanet, savunma Akar’da, Soylu devam

1- Çorlu’da tren kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi; en 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi de yaralandı.