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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın kabinesi: Ekonomi ‘damat’a emanet, savunma Akar’da, Soylu devam

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı yardımcısı: Fuat Oktay

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Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

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İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Prof. Dr. Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Dr. Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Kabinede 24 Haziran’da milletvekili seçilen dört isim yer aldı. Dört isim vekillikten istifa edecek.

Fotoğraf: DHA

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