Erdoğan’ın ‘kabine taslağı’: Bütçe müdürlüğü cumhurbaşkanlığına bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta açıklayacağı yeni kabine yapısında ‘Hazine-Maliye Bakanlığı’nın oluşturulması planlanırken, Merkez Bankası ve diğer üst kurulların mevcut yapısı korunacak.

Reuters’ın haberine göre, yeni kabinede bakanlık sayısının 21’den 14 ya da 15’e düşürülmesi ve özellikle ekonomi bakanlıklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi.

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Son taslakta ekonomi bakanlıklarının büyük bölümünün tek çatı altında toplanmasının öngörüldüğü, daha önceki taslaktan bazı farklılıklar bulunduğu belirtildi.

Erdoğan’ın bu hafta içinde açıklaması beklenen yapıya göre önemli bazı birimlerin ‘Hazine-Maliye Bakanlığı’ adıyla tek çatı altında toplanması planlanırken, bu bakanlığa Kalkınma Bakanlığı’ndan Yıllık Programlar ve Konjonktürler Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modelleme ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü dahil olacak.

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Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi gibi kurumlar ‘Hazine-Maliye Bakanlığı’ bünyesinde kalacak.

Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigorta Genel Müdürlüğü BDDK’ya, Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ise yeni oluşturulacak sanayi ve kalkınma bakanlığına bağlanacak.

Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe Genel Müdürlüğü ise bundan sonra bütçeyi yapacak cumhurbaşkanlığına bağlanacak.

Yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre‘Hazine-Maliye Bakanlığı’nda iki ya da üç müsteşarlık/bakan yardımcılığı birimi oluşturulması planlanıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Merkez Bankası bağımsız yapısını aynı şekilde koruyacak, bu konuya özel önem veriliyor ve vurgu yapılıyor. Merkez Bankası yeniden yapılanma çalışmalarından etkilenmeyecek” dedi.

Aynı yetkili, SPK, BDDK, Rekabet Kurulu gibi bağımsız kurulların da mevcut şekilde çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre Erdoğan’ın son şeklini kısa sürede vereceği ancak halen değişikliklerin olabileceği yapıda, ekonomiyle ilgili bakanlıklar Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak planlanıyor.

Bu hafta sonu yapılacak seçimlerin ardından Erdoğan’ın yeniden seçilmesi durumunda oluşturulacak yeni kabinenin bu kapsamda teşkil edilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığında kurullar ve ofisler kurulacak

Yetkililer, cumhurbaşkanlığı bünyesinde bazı kararların alınması ve hazırlanmasında çalışmalar yapacak dokuz ayrı kurul teşkil edileceğini de söyledi.

Buna göre, ekonomi politikaları, güvenlik ve dış politikalar, hukuk politikaları, sosyal politikalar, yerel yönetim politikaları, sağlık ve gıda politikaları, kültür ve sanat politikaları, eğitim ve öğretim politikaları, bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulları faaliyet gösterecek.

Yetkililer, seçimin ardından başbakanlığın da kalkmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığında yeni bir yapılanmanın olacağını belirterek, bu kapsamda beş ofis oluşturulacağını kaydetti.

Teknik çalışma ve araştırmaların yapılacağı ofisler finans, iletişim, insan kaynakları, teknoloji ve yatırım ofisi olarak belirlendi.