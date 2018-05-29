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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘İstanbul tanımı’: Estetiktir, en nazlısından kadındır kadın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’u ‘kadın’a benzetti: “İstanbul en nazlısından kadındır kadın.”

Fotoğraf: Reuters

Haliç Kongre Merkezi’nde partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesiyle sözlerine başladı: “Sadece bir kalkınma projesi değil. Aynı zamanda stratejik bir projedir. Şayet bu projeyi uygulamaya koyamazsak, İstanbul Boğazı’nın geleceğini tehlikeye atarız. Kanal İstanbul projesi ülkemizin ve İstanbul’un en büyük ikinci projesi olacaktır.”

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Cumhurbaşkanı, kendisi için ‘İstanbul’un ne anlama geldiğini’ şöyle anlattı: “İstanbul kültürdür, sanattır, estetiktir. Sizin oluşturacağınız o güzel iklim nesilden nesile miras bırakılacak eserlerin mimarı olacaktır. İstanbul en nazlısından kadındır, kadın. Sizin burada kendisine güven aşıladığınız her hanımefendi, her alanda ülkemize katılmış bir değerdir. İstanbul en dinamiğinden yağız bir delikanlıdır. Sizin burada harekete geçireceğiniz her genç geleceğimizin inşasında bize katkı sağlayacak birer enerji kaynağıdır.”

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