Erdoğan’ın ‘internet’ tanımı: Zehir evin içine girdi, bu tehlikeden kurtulmamız lazım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, internet kullanımıyla ilgili, “Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım” dedi.

TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Erdoğan, ‘internet kafeleri’ni hatırlattı ve internet bağımlılığını ‘uyuşturucu müptelalığı’na benzetti.

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Erdoğan şöyle konuştu: “İnternet kafeler vardı, şimdi iş evlerde kurulur hale geldi. Artık internetler eve yerleşti. Zehir evin içine girmiş vaziyette. Bu tehlikeden kurtulmamız lazım. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelalığı. Bu noktada çok ciddi adımlar atmamız gerekiyor. 2 yaşında, hatta hatta daha geri, çocuk elindeki telefonla nasıl oynuyor, nasıl onun esiri oluyor. Duygular elimizdeki telefonun esiri haline gelmişse, bu bizim için çok ciddi bir tehdittir. Buna karşı tavrımızı almamız, buna karşı yeni nesilleri yetiştirmemiz lazım.”