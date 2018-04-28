Erdoğan’ın ilk mitingi: Kılıçdaroğlu’na ‘darbeci’ dedi; Tatlıses ‘Yaylalar’ı söyledi

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki seçim öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi.

Erdoğan, dinin siyasete alet edilmesine ve inancını yaşamak isteyenlerin örselenmesine karşı olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı, CHP’yi ‘FETÖ ihanet örgütününün yanında kendilerine yumruk atarken bulduklarını’ savunarak “15 Temmuz’da havalimanına indiğimde bay Kemal çoktan inmiş, tanklar onu korumaya almış, oradan Bakırköy’e geçmişler. Bay Kemal sen darbe karşıtı değil darbecisin” dedi.

CHP tarafından Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz’da ‘Ilgaz Tüneli’nde saklandığının söylediğini’ dile getiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tünel bulamadığını, Bakırköy Belediyesi’ne gittiğini’ ifade etti.

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‘Diktatörün alasını yapacaksın…’

Erdoğan, CHP’den İYİ Parti’ye 15 vekilin geçmesini şu sözlerle değerlendirdi: “Meclis’te bakıyorum arka tarafta milletvekilleri ağlıyor. Kendi yuvasından genel başkanları onları kovuyor. 23 Nisan’da baktım koltuklar bomboş. Bu 15 kişi sözde partinin koltuklarına oturmamışlar. Tayyip Erdoğan’a diktatör diyeceksin, diktatörlüğün alasını yapacaksın. Bu milli iradeye saygısızlıktır. Tarih bunu Güneş Motel’de yazdı şimdi de bay Kemal’le yazdı. Bunlar siyaseti millet için yapmıyorlar, içerdeki ve dışardaki Soroslar için yapıyorlar. Zannediyorlar Tayyip Erdoğan olmasa millet bunları baş tacı yapıyor, beni Soros getirmedi, milletim getirdi, milletim. Biz eserlerimizle ortadayız. Birisi ‘Oradan sar bana 15 mebus’ diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor.”

Tatlıses sahnede

Mitingde bir ara, İzmir’de AKP’den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses de sahneye çıktı.

Erdoğan Tatlıses’e hitaben şunları kaydetti: “Hatay’a gittik, Reyhanlı sınır noktası, 10 kilometre var. Askerlerimizle, generallerimizle birlikte olduk. Tatlıses üstadımızda bizimleydi. Şimdi de bizimle İzmir’den adaylığa müracat etti. Askerlerimizle birlikte Esat Kabaklı’nın malum parçasını birlikte söyledik. Baktım üstat ‘Yaylalar’ı söylüyor. Burada da söyler misin?”

Tatlıses de türküyü söyledi.

Tatlıses, Erdoğan’la bir anısını da anlattı: “Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? İdo doğmuştu, iki aylıktı. Belediye başkanıydı İstanbul’da. Dedim ki ‘Sayın başkanım, bizim evimizde, koca villamız var ama üşüyoruz. Doğalgaz bağlanmış ama bizde yok.’ Dedim ki ‘İdo iki aylık, üşüyor.’ 10 dakika sonra aradı dedi ki ‘Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.’ Doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu.”