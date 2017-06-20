‘Erdoğan’ın himayesi’ yetmedi: F1 2018 yarış takviminde Türkiye yok

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), 2018 Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi’nde 21 yarıştan oluşması kararlaştırılan 2018 sezonunda Türkiye’ye yer verilmedi.

Malezya yarışının daha önce çıkarıldığı 2018 taslak takvimine Fransa ve Almanya Grand Prix’leri eklendi. Çin ve Singapur yarışları ise ticari hak sahipleriyle anlaşma sağlanması halinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Nisan 2017’de Formula 1 CEO’su Chase Carey’le yaptığı görüşmenin ardından son olarak 2011’de İstanbul Park’ta düzenlenen yarışın 2018 takviminde yer alabileceği öne sürülmüştü.

Türkiye’nin 2018 takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park pistinin ev sahipliği için Formula 1 Türkiye yarışı ‘cumhurbaşkanlığı himayesine’ alınmıştı.