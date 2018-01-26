Erdoğan’ın hedefinde Tabipler Birliği var: Terörist seviciler

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef koydu.

TTB, önceki gün yayınladığı ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklamasında Afrin harekatına karşı çıkmış, ‘yaşamı savunduklarını, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevleri olduklarını’ ifade etmişti.

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AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Bazı kesimler bunu iyi duysunlar” diyerek operasyonda ‘bir haftada 343 teröristin etkisiz hale getirildiğini’ söyledi.

TTB’nin bundan rahatsız olduğunu, ‘Savaşa hayır’ diyerek kampanya yürüttüğünü anlatan Erdoğan, “Bu terörist sevicilerin bugüne kadar ‘Barışa evet’ dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Kandil’e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.”

TTB’nin çağrısına benzer bir çağrıyı 170’in üzerine tanınmış isim AKP’li vekillere gönderilen mektupta yapmıştı.

Buna da hükümet “Böyle aydın olmaz olsun” yanıtını vermişti.