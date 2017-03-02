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Erdoğan’ın hedefi değişmedi: ‘Hayır’ın gideceği yer Kandil’dir, çukurdur

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ demenin Kandil’i işaret ettiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

NTV’de yer alan habere göre Pakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, referandum için ciddi oranda kararsız sayılabilecek bir kesim olduğunu belirterek, Hayır’ın gideceği yer Kandil, ‘Hayır’ eşittir çukurdur. Temeli sağlam bir sistemle nice Erdoğan’lar çıkar” dedi.

Hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı habere de değinen Erdoğan, “Manşetlerle bizi kimse bir yere yönlendiremez” dedi.

‘Kardak’a turistik gezi diyenlere dava açmalı’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak ziyaretine yönelik kullandığı “Turistik gezi” ifadesine tepki gösteren Erdoğan, “Komutanlar, Kardak’a turistik gezi yapıyor diyenlere dava açmalı” diye konuştu.

‘Hedefimiz Menbiç’

Erdoğan, El Bab’dan sonraki hedefin Menbiç olacağını belirterek, “Mümbiç’i boşaltmaları lazım, orası Araplar’ın. Rakka işinde SDG kesinlikle olmamalı. Suriye topraklarına yerleşmek gibi bir derdimiz yok” dedi.

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