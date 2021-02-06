Erdoğan’ın hedef gösterdiği Prof. Ayşe Buğra’ya yayıncısından destek: Gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini anmadan hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Osman Kavala’nın eşi Prof. Ayşe Buğra’ya bir destek de çok sayıda kitabını yayınlayan İletişim Yayınları’ndan geldi.

Erdoğan dün cuma namazı sonrası Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı: “Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi’nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil.”

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Eşi Osman Kavala 1194 gündür tutuklu olan Buğra’nın yazar ve derleyen olarak 10 kitabın basan İletişim Yayınları Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı: “Ayşe Buğra’nın bilimsel çalışmaları, ülkemizde iktisadi düşünce ve sosyal politika alanının temel kaynaklarıdır. Buğra’nın eserlerini yayımlamaktan gurur duyuyoruz.”