Erdoğan’ın ‘Hayır’ standı ziyaretini CHP’liler anlattı: ‘Başkanınız da sizler de yalancısınız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Sarıyer’de CHP’nin ‘Hayır’ standına uğradığı sırada yaşananları bu kez CHP’liler anlattı.

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ standına giderek çadırdakilerle yaklaşık 15 dakika konuşmuştu.

Erdoğan, Samsun’daki mitingde ‘Hayır’ standına yaptığı ziyareti şu sözlerle anlatmıştı: “Oradakilere, ‘Niçin ‘Hayır’ diyorsunuz, şunu bir söyler misiniz?’ dedim. Dediler ki, ‘Çünkü biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz.’ Yani şu anda Türkiye çağdaş değil mi, ‘Neyiniz eksik?’ dedim. Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar, bunlar yok mu?”

‘Başkanınız yalancı, sizler yalancısınız’

CHP Sarıyer ilçe örgütü üyesi Sebahat Sarıgül, burada yaşananları Tele1 kanalına anlattı. Sarıgül, Erdoğan’ın kendisine “Neden ‘Hayır’ diyorsunuz” şeklinde bir soru yönelttiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Laiklik için, cumhuriyet için, özgürlük için, çağdaş bir yaşam için ve kadın hakları için ‘Hayır’ diyorum dedim. Ama tabii cumhurbaşkanımız her zamanki gibi hakaret gibi sözlerle karşılık verdi. ‘Başkanınız yalancı, sizler yalancısınız’ dedi. Bu bizim zorumuza gitti.”

Sarıgül, başka bir CHP’li üyenin Erdoğan’a “Hepimizin cumhurbaşkanı değilsiniz, siz partili cumhurbaşkanısınız” dediğini, Erdoğan’ın ise “Evet ben öyleyim” şeklinde yanıt verdiğini de aktardı.

Sarıgül, başka CHP’lilerin de soru sormak istediğini ama Erdoğan’ın buna izin vermeyerek çadırdan ayrıldığını söyledi.