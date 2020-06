Erdoğan’ın Halkbank davasında ‘devreye girmesi’ Bolton’ın kitabında yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yazdığı kitapta başkan hakkında önemli iddialar yer alıyor. Kitabın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan bir görüşmeye de yer verilmiş.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray’ın yayınlanmasına engel olmaya çalıştığı ‘The Room Where It Happened’ (Olayların yaşandığı oda) isimli kitabın bazı bölümleri New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal’a sızdırıldı.

Washington Post’un haberine göre, Trump’ın dünya liderlerine ‘iyilik olsun’ diye bazı soruşturmaları sonlandırmaya çalıştığı belirtilen bölümde, Erdoğan’ın adı geçiyor.

2018’de konuşulmuş

2018’in mayıs ayında Erdoğan’ın Trump’a ‘masum bir Türk firmasının İran’a yönelik yaptırımları deldiği’ gerekçesiyle New York Güney Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğuna dair bir belge verdiği belirtiliyor.

Bolton kitapta olayın devamını şöyle anlatıyor: “Trump, Erdoğan’a bu işi halledeceğini, güney bölgesindeki savcıların kendi adamları olmadığını, (Barack) Obama’nınkiler olduğunu, kendi adamlarını yerleştirildiğinde sorunun çözüleceğini açıkladı”.

Bolton, Trump’ın Erdoğan gibi ‘otokratlar’ için iyilik yapma azmi karşısında endişelendiği için Başsavcı William P. Barr’la başkanın davranışlarını konuşmak üzere bir görüşme ayarladığını belirtiyor. Barr’ın kendisiyle aynı fikirde olduğunu ifade eden Bolton, başsavcının da Trump’ın davranışlarının yarattığı algıdan endişelendiğini yazıyor.

Kitap boyunca Trump ve baş danışmanlarının birbirine yalan söylediğini ve üstünlük kazanmak için manevlaralar yaptığı anlatılıyor.

‘Damat kanalı’

Bolton, Jared Kushner’ın (Trump’ın damadı ve başdanışmanlarından biri) Erdoğan’ın damadı olduğu için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı arayacağını öğrendiğini şöyle anlatıyor: “Mike Pompeo (dışişleri bakanı) ve (Steven) Mnuchin’e (hazine bakanı) bu yeni ‘damat kanalı’ hakkında bilgi verdim. İkisi de aşırı tepki gösterdi. Pompeo çok sinirlendi çünkü bu Kushner’ın üzerine vazife olmayan uluslararası pazarlıklar yaptığı durumlardan biriydi.”

Halkbank’ın talebi reddedilmişti

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargıç Richard Berman geçen yılın aralık ayında Halkbank’ın özel ve sınırlı yargılanma talebini reddetmişti.

Berman, Halkbank davasıyla ilgili Türk hükümetinin ABD’de çeşitli lobi güçlerini de kullanarak Amerikan yargı sistemine baskı yaptığını öne sürmüştü.

Çok sayıda üçüncü şahsın Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davasıyla ilgili devreye sokulduğunu belirten yargıç, Erdoğan, Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Adalet bakanı Bekir Bozdağ ve eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in bu davalarla ilgili ABD’de kampanya yürüttüğünü kaydetmişti.

Erdoğan, 2018’in kasım ayında, Trump’ın Halkbank konusunda gerekli talimatı vereceğini söylediğini aktarmıştı.