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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘Güvenmiyorum’ dediği anket firmaları ‘alınmadı’

ORC, ANAR, Gezici ve GENAR araştırma şirketleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Anket sonuçlarına güvenmiyorum” sözlerini değerlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan ORC Araştırma şirketinin sahibi Murat Pösteki, “Bu genelleme yapılacak bir konu değil. Kendi araştırma firmaları için söylemiş olabilir” dedi.

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Pösteki, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP kanadında son dönemlerde yapılan anket sonuçlarından memnuniyetsizlikler var. Örneğin, Türkiye’de anket firmalarının ortak olarak söylediği bir şey varsa o da Mansur Yavaş’ın önde olması.

ANAR’ın sahibi İbrahim Uslu da Erdoğan’ın açıklamasını ‘sektöre haksızlık’ olarak yorumladı.

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Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ise “İktidar ve muhalefet kanadına yakın anket firmaları son beş yıldır tutarsızlıklar gösteriyor” dedi.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş da “Bizler işimizi yapıyoruz. Siyasilerin söyledikleri kendi içinde tutarlı olabilir” diye konuştu.

Halk TV’de konuşan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ise yaptıkları anketlerin sonuçlarına bazen kendilerinin de inanmadığını ve tekrar anket yaptıklarını, sonuç olarak önemli bazı illerde yine CHP’nin çıktığını söyledi.

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