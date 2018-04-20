Erdoğan’ın gündemi derbi: Güneş’in başını yaran kim bilmiyorum ama alkoliktir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için “Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına beş dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir” dedi.

Erdoğan, ilk açıklamasında, “Kumpas var” demişti.

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Yeşilay ödül töreninde konuşan Erdoğan, derbi hakkında şunları söyledi: “Ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşanan hadise… Korner atacak futbolcunun arkasından çakmaklar atılıyor. Yahu ne oluyor? Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına beş dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey.”

Belediye başkanlığından bu yana bulunduğu her yerde ‘içki‘yi kendisinin kaldırdığını söyleyen cumhurbaşkanı, “Çok başlıklar attılar. Çok köşe yazıları yazdılar. Bunları yazıyorsun da anayasaya niye bakmıyorsun? Anayasada devletin gençlikle ilgili görevi sayılırken orada ‘Devlet gençlerini kumardan, uyuşturucan korur’ diyor. Ama bizden önce gelen yönetimlerin hiçbiri bunu uygulamadı. Ama biz uyguluyoruz. Şu anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla böyle bir şey olamaz. Geldiğimden bu yana hiçbir zaman ben misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Tasarruf benimse ben de sevdiklerime sevdiğimden ikram ettim” diye konuştu.

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Ne olmuştu?

Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda bazı kişiler yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

TFF maçla ilgili kararını çarşamba günü açıklayacak.