Erdoğan’ın gündemi ABD’li rahip Brunson: Terör örgütüyle ilişkileri olan biri

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin iadesini istediği tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson için “Terör örgütüyle ilişkileri olan biri” dedi.

Darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

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Andrew Craig Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti.

Brunson halen tutuklu.

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AA’nın aktardığına göre, CNN International’da Becky Anderson’a konuşan Erdoğan’a Brunson’ın durumu soruldu.

Erdoğan, durumun yargıda olduğunu dile getirdi.

Sözlerine “Bu yargıda olan bir olay, yargıda olan bir olayı niçin siz siyasi bir sürecin içerisine sokuyorsunuz?” diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kendi ülkenizde yargıda olan olayı siz bize kalkıp da talebimize uyarak vermiyorsunuz ve diyorsunuz ki bu yargıdır, karışmayız. Yargıda olmayanı biz sizden istiyoruz, FETÖ terör örgütü var, onun başı sizde. 1999 yılından beri siz onu ülkenizde saklıyorsunuz ve bu mahkûm değil, hatta tutuklu da değil, biz sizden onu istiyoruz evraklarıyla beraber, siz onu bize vermiyorsunuz. Burada şu anda yargılanmakta olan ve terör örgütüyle ilişkileri olan birisini bizden istiyorsunuz, olmaz böyle şey.”

Erdoğan, Brunson ve Fethullah Gülen ile iki ülke arasında rehin ve rehine diplomasisi yapıldığı iddialarına ilişkin, “Bunların hiçbirisi sadece bir rehin meselesiyle alakalı değildir” dedi.