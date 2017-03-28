Erdoğan’ın gözünden ‘Hayır’ standı ziyareti: Neyiniz eksik? Çok ayıp… Söylediği lafa bak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de CHP’nin ‘Hayır’ standına uğradığı sırada yaşananları mitingde anlattı.

Atatürk Havalimanı’na gitmek üzere öğle saatlerinde Tarabya Köşkü’nden çıkan Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ standına giderek çadırdakilerle yaklaşık 15 dakika konuşmuştu.

Samsun’daki mitingde CHP’lilerle ‘Hayır’ çadırında aralarında geçen diyaloğu anlatan Erdoğan, “Oradakilere, ‘Niçin ‘Hayır’ diyorsunuz, şunu bir söyler misiniz?‘ dedim. Dediler ki, ‘Çünkü biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz.’ Yani şu anda Türkiye çağdaş değil mi, ‘Neyiniz eksik?’ dedim. Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar, bunlar yok mu?” diye konuştu.

‘Olaya bakış ney, mezhepçilik’

Erdoğan, oradaki bir yurttaşın sorduğu sorunun ise ‘mezhepçilik’ olduğunu savundu: “Söylediği lafa bakın: ‘Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne niye bu adı koydunuz?’ Dedim ki, ‘Çok ayıp.’ Yavuz Sultan Selim Han’ın padişah olduğu zaman Osmanlı’nın toprağı neydi biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kare. Böyle bir devletin sultanının adını böyle bir köprüye koymaktan daha doğal ne olabilir? Ama olaya bakış ne, bakıyorum mezhepçilik.”

‘Kılıçdaroğlu Dersim katliamını lanetleyemedi’

Kendisinin Alevi-Sünni ayrımı yapmakla eleştirildiğini dile getiren Erdoğan, sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na getirdi: “Bakıyorum arkadan geldi: ‘Siz Alevi-Sünni ayrımı yapıyorsunuz.’ Yapmadık. O zaman Kılıçdaroğlu kendisi Alevi, siyasi partinin başında. Neyi eksik? Ben Dersim katliamını lanetledim ama o lanetleyemedi. Niye? Çünkü lanetlediği zaman bir yerlere dokunacak.”