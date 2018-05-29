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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘görev onayı’ yüzde 46’ya düştü: MHP’lilerin yüzde 66’sı onaylamıyor

Metrolpoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18’ anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 46.3’e düştü.

Fotoğraf: Reuters

Ankete göre Erdoğan’ın görev onayı geçtiğimiz aya göre yüzde 3.4 düşerken, onaylamayanların onayı yüzde 3.7 artarak yüzde 47.8’e çıktı.

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Buna göre Erdoğan AKP seçmeninin yüzde 89.2’sinin onayını alırken, MHP seçmenininse sadece yüzde 30’unun onayını alabildi.

AKP ile MHP 24 Haziran’daki seçimler için ‘cumhur ittifakı’nı kurdu. İttifakın cumhurbaşkanı adayıysa Erdoğan.

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Erdoğan’ın görev onayı 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sonrası yüzde 67.6’ya çıkmış, bu oran 16 Nisan referandumunda yüzde 52.4 seviyesine inmişti.

Aynı araştırmaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev onayıysa geçtiğimiz aya göre yüzde 1.6 artarak yüzde 25 oldu.

Kılıçdaroğlu kendi partisinin seçmeninden yüzde 67.7 düzeyinde onay alırken, HDP seçmeninden yüzde 16.5, diğer partilerden yüzde 24.5 onay aldı.

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