Erdoğan’ın FOX’a çıkışmasının nedeni memleketinden yapılan HES haberiymiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün FOX muhabirinin sorusuna sinirlenmesine neden olan haberin içeriği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabirin, “‘Birkaç tane şehit’ ifadeniz muhalefette tepki gördü, ne demek istersiniz” sorusuna “FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bırakın” diye yanıt vermişti.

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Azerbeycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Sabah gazetesinden Hilal Kaplan’a ‘malum televizyon kanalıyla ilgili celallenmesi’nin sebebini açıkladı.

‘Bunların derdi başka, almışlar solcu avukatı’

Kaplan’ın “Türkiye’de özellikle muhalefet kaynaklı en az günde birkaç yalan haber üretiliyor. Bununla mücadelede herhangi bir yasal düzenleme yoluna gidilmesini önerir misiniz?” yolundaki ‘soru’su üzerine Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bu sabah bu malum televizyon kanalıyla ilgili orada biraz da celallenmemin sebebi de böyle bir yalan haberdi. Benim ilçemle alakalı, Rize, Güneysu HES ile alakalı bir haber… Bu malum kanalın kameramanları, muhabirleri de oraya gitmişler. Malum aşırı ucun avukatlarından bir avukat, hep beraber orada. Tabii AK Parti’li birkaç kişiyi de tezgaha düşürüyorlar, onları da orada konuşturmak suretiyle ‘Oy zamanı kapımızı çalarlar, bunu yaparken bize mi sordular’ gibi söylemler… “

Rize’nin dereleri üstündeki HES’lerin çevreye verdiği zararların anlatıldığı haberde, Erdoğan’ın memleketi Güneysu’daya giden muhabir Nazlı Yerebasmaz, halkın HES projelerine karşı olduğunu aktarmıştı.

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Erdoğan şöyle devam etti: “Ben bugün kaymakamı aradım; ‘Bununla alakalı ruhsatı var mı’ dedim. Kaymakam bey dedi ki ‘Ruhsatı, her şeyi var.’ Bunların derdi bu; ‘Niye bize sorulmadan başladı?’ Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi ki ‘Ruhsatları, her şeyleri var ama dert başka.’ Dert, bunları yapan kim? Yapanlar AK Parti’li. Bundan bu işe girdiler ve Rize merkezden de solculuğu ile meşhur olan avukat, malum televizyon kanalıyla beraber tezgahı kurup oradan güya bize kan kaybettirecekler. İş tamamen ayağa düşmüş vaziyette ama bunların işi gücü bu değil ki; tamamen değişik bir yalan uydurmak suretiyle acaba biz ülke genelindeki meşruiyetimizi nasıl kazanabiliriz diye bakıyorlar. Buna karşı tabi ben kaymakam ve belediye başkanını dinledikten sonra arkadaşlarımıza dedim ‘Siz yine de bir araya gelin durumu değerlendirin.’ Adamlar HES ile ilgili boruları almışlar, işlemlere başlamışlar ondan sonra üstüne yol geçecek, türbinleri sipariş etmişler. Şimdi bunların vatanseverlik diye bir şeyi olabilir mi? Burada olsa olsa tek sıkıntı ‘Su debisi nedir?’ noktasında… Bu HES hakikaten su debisini azaltacaksa o zaman DSİ buna neden müsaade etmiş, ayrı bir konu. Bu tartışılır fakat dert bu değil, dert başka. Şimdi bu ara yeni yeni terör örgütleri çıkıyor, garip garip terör örgütleri çıkıyor.”