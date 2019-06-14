Erdoğan’ın fotokopi diplomasını notere onaylatan, vekaletnamesiz şoför çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında henüz başbakan iken Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmak üzere ‘aslı gibidir’ onayı aldırdığı diploma fotokopisini notere götürüp tasdik ettirenin, özel kalem müdürünün şoförü olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın diploma fotokopisini, ‘aslını görmeden’ onaylayan İstanbul 15. Noter katibi Emine Seven, fotokopiyi ‘aslı gibidir’ şeklinde onayladıktan sonra arkasına, fotokopiyi kendisine getiren Hasan Tükenmez’in adı ve soyadını da yazdı. Hasan Tükenmez’in ise Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi.

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Şoför Hasan Tükenmez’in, fotokopiyi onaylatmak için herhangi bir vekaletname ibra etmediği, dolayısıyla başkasına ait bir belge üzerinde işlem yaptırma yetkisinin de bulunmadığı belirtiliyor.

Türkiye Noterler Birliği’nin, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini ‘Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım’ şeklinde 27 Haziran 2014’te tasdik eden noter katibi hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermesi, Erdoğan’ın diploması üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirmiş, diplomanın ‘gerçekliği’ üzerindeki soru işaretlerinin bir kez daha belirmesine yol açmıştı.

Şoför Tükenmez: Kaza geçirdim, hiç bir şey hatırlamıyorum

Cumhuriyet’in görüşlerini almak için telefonla ulaştığı şoför Hasan Tükenmez ise ‘Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdiğini, geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını’ söyledi.