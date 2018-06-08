Erdoğan’ın ‘FETÖ iddiası’na İnönü’nün eşinden yanıt: 24 Haziran korkusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘FETÖ’yle ilişkisi’ olduğunu öne sürdüğü eski başbakan yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’den yanıt geldi: “24 Haziran korkusu.”

Erdoğan, dün gece katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayınında ,“‘FETÖ’nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem” deyip bir kez daha ‘aldatıldığını’ söyledikten sonra şöyle devam etmişti: “Taa Erdal İnönü’ye git, Bülent Ecevit’e. Ecevit, İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü’nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Biz yanıldık. Biz bunlara çok inandık.”

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‘Hiçbir şekilde ilişki içinde olmadı’

2007 yılında hayatını kaybeden Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, “Recep Tayyip Erdoğan rahmetli eşim İnönü’yü 24 Haziran korkusuyla kendi siyasetine alet etmesin!” başlıklı açıklamasında, Erdoğan’ın dün gece sarf ettiği sözleri hatırlattı.

İnönü şöyle devam etti: “Recep Tayyip Erdoğan’ın rahmetli eşim Erdal İnönü’yü kendi siyasetine alet ederek doğru olmayan bir beyanda bulunması sadece 24 Haziran korkusu ile açıklanabilir. Hayatta olmayan bir kişiyi suçlayıp bir de üstüne ‘Gelsinler konuşalım’ demenin başka ne anlamı olabilir? Laik demokratik cumhuriyete yürekten inanmış bir bilim adamı ve siyasetçi olan eşim Erdal İnönü, yaşamını bu değerleri savunarak geçirmiş, 12 Eylül darbecilerinin engelleri ile mücadele etmiştir. Eşim hiçbir zaman laik demokratik cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri düşmanları ile bırakın ‘yakın arkadaş’lığı, hiçbir şekilde ilişki içinde olmamış, bunların okullarını ziyaret etmemiş davetlerine katılmamıştır. Bu iddiayı şiddetle reddediyorum.”

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Erdoğan hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu söyleyen İnönü, “Hayatta olmayan bir kişi hakkında böyle gelişi güzel dayanaksız ve gerçek olmayan bir iddianın dindarlığı kimseye bırakmayan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılmış olmasını da kamuoyunun değerlendirmesine saygılarımla sunuyorum” dedi.