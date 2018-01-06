Erdoğan’ın ‘FETÖ ağzı’ dediği gazeteci: Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın basın toplantısında “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” dediği Fransız gazeteci konuştu: “Sadece Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum.”

Twitter hesabından Erdoğan’la yaşadığı diyalogun yer aldığı videoyu paylaşan Fransız gazeteci Laurent Richard, “Sadece Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum” diye yazdı.

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Today I just tried to ask questions turkish journalists can no longer ask to @RT_Erdogan . #pressfreedom https://t.co/vuIANTH9bc — Laurent Richard (@laurentrichard0) January 5, 2018

Richard, Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Paris’te görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan’a yönelik şöyle demişti: “Suriye’de selefi gruplara silah gönderdiniz. Suriye’de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız?”

Diyalog şöyle devam etmişti:

Erdoğan: “Sorunuzu anlamadım? Suriye’ye kim silah gönderdi?”

Gazeteci: “MİT’in kamyonları bulunmuş. 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş, içinde silah bulunmuş.”

Erdoğan: “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.”

Gazeteci: “Bir gazeteci gibi konuşuyorum.”

Erdoğan: “Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ’nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın 4 bin TIR Suriye’ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.”