Erdoğan’ın ‘FETÖ ağzı’ dediği gazeteci: Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın basın toplantısında “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” dediği Fransız gazeteci konuştu: “Sadece Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum.”

Twitter hesabından Erdoğan’la yaşadığı diyalogun yer aldığı videoyu paylaşan Fransız gazeteci Laurent Richard, “Sadece Türk gazetecilerin soramadıklarını sordum” diye yazdı.

Today I just tried to ask questions turkish journalists can no longer ask to @RT_Erdogan . #pressfreedom https://t.co/vuIANTH9bc

— Laurent Richard (@laurentrichard0) January 5, 2018