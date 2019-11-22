Erdoğan’ın eski basın danışmanından gazetelere ‘3 kuruşluk’ dava

Yazar Kemal Öztürk, kendisini hakkında yalan haber yapmakla suçladığı gazetelere ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açtı.

Öztürk, 2007-2011 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan başbakanken basın danışmanlığı görevini yürüttüğü sırada ‘bugün muhalif geçinen’ bazı gazetecilerin istemeden kendisine ertesi günün manşetini gönderdiğini, ‘uygun olup olmadığını’ sorduğunu ifade etmişti.

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‘Deli zırvası yalan hatıralar’

Öztürk, kendi internet sitesinden açıklama yayınlayarak, açıkalamalarının ardından kendisini hedef alan haberler yapan bazı gazetelere dava açtığını duyurdu.

Kendisine ‘sistematik ve planlı bir linç kampanyası’ düzenlendiğini aktaran Öztürk, “Medyanın çöplüğü karıştırılıp, 25 yıl önceki deli zırvası yalan hatıraları, 15 yıl öncesinin asılsız haberlerini bulup elden ele dolaştırdılar” ifadelerini kullandı.

‘Neyin ittifakı?’

Öztürk, ‘Akit’in yalan haberini Sözcü, Halk TV ve KRT TV’nin alıntıladığını, Sözcü’nün yalan haberini Akşam, Takvim, Sabah’ın kopyaladığını’ belirterek “Bu neyin ittifakıdır?” diye sordu.

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Yazar, şu ifadeleri kullandı: “Gazeteler, televizyonlar, onlarca medya sitesi, binlerce sosyal medya kullanıcısı, psikolojik sorunları olan birinin yazdığı tvitlerdeki akla zarar iddiaları, her yerinden yalan olduğu belli olan iftiraları, hiç tereddüt etmeden ve düşünmeden, bir sürü psikolojisiyle alıntıladı ve yayınladı.”

Öztürk, kendisini hedef alanların ‘boğmak istedikleri’nin yeni ses, bakış açısı ve alternatif medya süreci olduğunu belirterek kendisinin ‘FETÖ’yle yan yana göstermeye çalışanlara’ hem ceza hem de tazminat davası açtığını dile getirdi.

Öztürk, “3 Kuruşluk tazminat davası açtım. Çünkü daha fazla etmezler!” diye yazdı.