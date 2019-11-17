Erdoğan’ın eski basın danışmanı: Gazete manşetini gönderip ‘Uygun mu’ diye soruyorlardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Kemal Öztürk, görev yaptığı sırada, ‘bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen, dönemin bazı gazete yöneticilerinin’ kendisi istemeden ertesi günün manşetini gönderip onay aldıklarını söyledi.

Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube’daki programına katılan yazar Öztürk, 2003-2007 yıllarında AKP’li eski vekil Bülent Arınç’ın, 2007-2011 yıllarında da başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın danışmanlığını yaptığını ifade etti.

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Anadolu Ajansı’nda da 2011’den 2014’e kadar genel müdürlük yaptığını belirten Öztürk, bu dönemdeki tüm olaylara şahitlik ve etki ettiğini, ‘yanlışlık varsa payının da bulunduğunu’ dile getirdi.

Basın danışmanıyken kimsenin ‘ekmeğiyle oynamadığını’, hiçbir köşe yazarı için “Kalemi susturulsun” diye telefon açmadığını belirten Öztürk, “Onun yüzünden işten atıldım” diyen biri varsa karşısına çıkıp onunla konuşabileceğini söyledi.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başbakanlıktaki basın danışmanlığım çok baskın değildi. Suyun akışını değiştirecek kadar müdahale etmiyordum. Çünkü benden önce bunlarla ilgili çok sıkı sorunlar yaşandığı için daha yumuşak bir basın danışmanlığı süreci geçirilmesini daha uygun gördüm. Ama şunu söyleyeyim. İsim vermeyeceğim. Bugün çok bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zamanlar gazete yönetiyorlardı, ben istemeden ertesi gün gazete manşetini bana gönderiyordu. ‘Uygun mudur?’ diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu. Ben talep etmeden… Bugün aktifler ve muhalifler. Kötü bir şey yaptım. Bunları saklasaydım keşke ama bu devlet işi. Ben devlet adına orada çalışan birisiyim. İsimleri verip ifşa etmeyi doğru bulmuyorum.”