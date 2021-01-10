Erdoğan’ın eski başdanışmanının şirketi SADAT’tan suikast tekniği eğitimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi’nin Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi (SADAT), resmi sitesinden ‘suikast tekniği’ ve ‘gayri nizami harp’ın da araların da bulunduğu alanlarda eğitim verdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Cumhuriyet

2012’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan Adnan Tanrıverdi, şirketin kurulduğu dönemde, SADAT’ı, AKP hükümetinde yer alan yetkililerin isteği üzerine kurduklarını açıklamıştı.

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Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine göre Savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren SADAT şirketi, aynı yıl İstanbul Valiliği’nden özel güvenlik yetki belgesi aldı. Şirketin belgelerine göre bu eğitimlerle İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olmasını amaçlıyor.

“İslam Birliği olacak mı, olacak. Nasıl olacak, Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki, Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki, bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” diyen Tanrıverdi, tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştükten sonra başdanışmanlık görevinden istifa etmişti.

Baskın ve sabotaj

SADAT’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre kara harekâtı eğitim programında, yetişmiş eğitimciler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ile arazi ortamında pusu, istihbarat, baskın ve sabotaj, uçak-helikopter yönlendirme eğitimleri veriliyor. Kurs sonunda elde edilecek kabiliyetler arasında ‘ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme’ yetisi de bulunuyor.

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Keskin nişancılık eğitim paketini alanların, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 60 başarı sağlaması öngörülüyor.

Sertifika veriliyor

Koruma eğitim paketindeki kursiyerlerde de tabanca ve tüfek atışlarında yüzde 60 başarılı olmaları sağlanıyor. Kurs sonunda, temel koruma teknikleri ve ‘suikast teknikleri’ konusunda ‘imkân ve kabiliyetler’ pekiştiriliyor. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir ‘koruma uzmanlığı’ sertifikası veriliyor.

‘Bomba imali’nin de öğretildiği belirtilen tahrip eğitim paketinin yer aldığı programda, ayrıca gladyonun kullandığı teknik ‘gayri nizami harp’ eğitimi paketi de bulunuyor.

Bu kursunun eğitim içeriği şöyle anlatılıyor: “İstihbarat, mukavemet harekâtı, gerilla harekâtı, kurtarma-kaçırma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, psikolojik harp harekâtı, gayri nizami harp liderliği.”

Pusu, kurtarma ve kaçırma

Gayri nizami harp kursunu tamamlayanların kurs sonunda sahip olacakları yetenekler şöyle sıralanıyor: “Sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekât teknikleri.”

Tanrıverdi, cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yaptığı dönemde, İstanbul’un başkent, resmi dilin Arapça olduğu bir İslam devleti oluşumu önermişti. Geçmişte Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekât Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Tanrıverdi’nin kurduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği yöneticileri arasında Akit gazetesi yazarı ve eski AKP Sarıgazi Belde Başkanı Sabri Balaman, geçmişte irticai faaliyetler gerekçesiyle TSK’dan uzaklaştırılmış olan Ersan Ergür, Reşat Fidan gibi isimler de yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SADAT’ın ‘Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları kurduğu’nu gündeme getirmiş, şirket bu savlara karşı çıkmıştı.