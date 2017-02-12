Erdoğan, Suriye’de hedef tazeledi: Sırada Menbiç ve Rakka var

Geçen ay Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile aldı.’

Erdoğan, dört askerin ölümüyle sonuçlanan ‘Fırat Kalkanı’ operasyonundaki TSK kuvvetlerine Rus bombardımanına karşı ‘hassasiyetle’ yaklaşıldığını söyledi.

Bahreyn gezisi öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Rus saldırısından hesap sorulması gerektiğine dair sözlerine ‘yuvarlak’ bir yanıt vermekle yetindi.

‘Açıklamalar yapıldı, açıklamalar işin gerçek boyutu’

Erdoğan, daha önce bu konuyla ilgili açıklama yaptığını savunarak, “Benim yapmış olduğum açıklama TSK ve MİT’in bana verdiği bilgiler çerçevesindedir. Bu açıklama karşılıklı yapılmıştır. TSK ve cumhurbaşkanlığı olarak yapılan açıklamalar bu işin gerçek boyutudur. Bu açıklamalar dışındaki açıklamalar gerçek dışı açıklamalardır” dedi.

‘Hassas ve dikkatli biçimde’

El Bab’da operasyon devam ederken, ‘hassas’ olacaklarını açığa vuran Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu süreç içinde bizlerin işleri çok daha hassas, dikkatli biçimde götürme gayretlerimiz var. CIA başkanının gelişiyle, ABD başkanıyla yaptığımız görüşme ve bu arzu edilmeyen olay sonrası (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’le yaptığımız görüşme bu hassasiyetin nereden nereye varmakta olduğunu göstermesi açısından önemli.”

‘Bundan sonrası an meselesi’

Erdoğan, ağustos ayından bu yana 65 askerin hayatını kaybettiği ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun El Bab ayağı hakkında da şunları söyledi: “Şu anda El Bab gerek bizim gerekse ÖSO tarafından dört bir yandan kuşatılmış durumda. Güçlerimiz merkeze inmiş halde. En önemli nokta biliyorsunuz, hastane tepesi. Orası alınmış durumda. Şu anda merkeze girilmiş vaziyette. Artık DEAŞ güçleri tamamiyle El Bab’ı terk etme sürecine girdi. Öyle sanıyorum ki bundan sonrası an meselesidir. El Bab şu anda hallolmak üzere.”

Bundan sonraki sürecin Menbiç ve Rakka’yla devam edeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin amacının da güvenli bölge kurmak olduğunu söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti: “ABD yönetimiyle düşüncelerimizi paylaştık, bunların da takipçisi olacağız. 4-5 bin km’lik güvenli bölge hedefimizdir. Böylece hem Suriye’den göçü önlemek hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmeyi sağlayacağız. Bizim orada adeta yeni şehirler kurmak gibi gayretimiz var.”

‘Durmak diye bir şey yok’

Toplantıda bir gazeteci Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘El-Bab operasyonunun başarılı olmasıyla Fırat Kalkanı harekatının hedefine ulaşmış olacağı’na yönelik sözlerini sordu. Erdoğan bu soruya, bir sonraki hedefin ‘Rakka olacağı’ yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: “El Bab’dan sonra durmak… Böyle bir şey yok. Orada bir iletişim sıkıntısı olabilir. El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. Şu ana kadar biliyorsunuz 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil Rakka. Nihai hedef de 5 bin km karelik bir alanı temizlemektir. Bizim Türkiye olarak burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. Bu ayrı bir konu. Nasıl Cerablus, El Rai, Dabık temizlendi, oranın kendi insanı yerleşti. El Bab da temizlenecek ve orada El Bab’lı yerleşecek. DEAŞ’ı, YPG’yi ve PYD’yi oradan boşalttıktan sonra Rakka’yı da DEAŞ’tan boşalttıktan sonra zaten bizim orada kalmamız çok ama çok lüks olur. Fakat bunu şimdi konuşmak çok erken olur diye düşünüyoruz.”

Erdoğan’ın hedef gösterdiği Rakka El Bab’a 200 kilometre, Menbiç ise 50 kilometre uzaklıkta.

Cumhurbaşkanı ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 27 Ocak’ta örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

Aynı gün Erdoğan bir kez daha El Bab’ın dört bir taraftan kuşatıldığını belirtmekle birlikte, “El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir” diye konuşmuştu.

9 Şubat’ta ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Son olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatının El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söylemişti.