Erdoğan’ın dünürü Uzuner ‘olası darbeye’ karşı ‘iletişim ağı geniş’ bir grup kurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner, yeni bir darbe girişimine karşı halkı en kısa sürede sokağa dökmek amacıyla geniş bir iletişim ağına sahip olan bir grup kurdu.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi olan Uzuner’in yeni girişiminin adı ‘Kardeş Kal Türkiye.’

Grubun kuruluş amacı, yeni bir darbe girişiminde halkı en kısa sürede sokağa dökmek için iletişim altyapısı kurmak olarak belirlendi.

‘Kardeş Kal Türkiye’ grubunun içinde yer alan herkes popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıyor. Gruba girişi kabul edilen tüm katılımcılardan da kendi WhatsApp grupları kurmaları isteniyor. Uzuner, bütün mesaj gruplarını kontrolü altında tutuyor.

Telsiz sistemi kuracaklar

Grup, kendi telsiz sistemlerini kurmak için de harekete geçti. Uzuner’in talimatıyla her ilçeden üç telsizci seçilecek. ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubu ayrıca telsiz haberleşme sistemi gibi çalışan ancak akıllı cep telefonları üzerinden iletişimi sağlayan uygulamalara da sahip.

Amacı Uzuner’in paylaşımlarını yaygınlaştırmanın yanı sıra grubun faaliyetlerini de duyurmak olan bir internet radyosu da kuruldu. Radyo için bir şirket kuruldu. Şirket, elindeki radyo lisansı ile karasal frekans alımı için de girişimde bulundu.

Drone eğitimi veriliyor

Grup üyelerine ilkyardım eğitiminin yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 36 saat süreli insansız hava aracı eğitimi de veriliyor.

Olası darbe girişimi sırasında, elektrik ve internetin kesilmesi halinde, halkı sokağa dökmek için grubun geliştirmeyi planladığı sistemlerden biri de hoparlör ve siren sistemi. Sistemin, evlerde, binalarda, arabalarda bile kurulması amaçlanıyor. Ayrıca tüm üyeler, el megafonları temini için teşvik ediliyor.

Silahlanma çağrısı

Grubun geçen ay başında düzenlediği dar kapsamlı ilk toplantısında konuşan Uzuner, çalışma stratejisi ve iletişim yöntemlerini paylaştı: “Liderimiz ve özgürlüğün simgesi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan etrafında kenetlendik. Ona bir zayiat gelmesini istemiyoruz. Grup olarak bütün cihazlarımızı aldık. En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım.”