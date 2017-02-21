Erdoğan’ın dünürü, ‘milis gücü’ iddiasını reddetti: Silah demedim, siren dedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in yeni bir darbe girişimine karşı halkı en kısa sürede sokağa dökmek amacıyla kurduğu iletişim ağında ‘silah’ değil, ‘siren’ kullanmayı önerdiğini öne sürdü.

Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Uzuner’in kurduğu ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubunun WhatsApp üzerinden örgütlendiği, üyelerine telsiz, drone kullanma eğitimi verip, silahlanma çağrısı yaptığı basına sızmıştı.

Hürriyet’e konuşan Uzuner, grup fikrinin 15 Temmuz’dan sonra ortaya çıktığını belirtip, halkın yeni bir darbe girişimi olması durumunda haberdar edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Bir kriz anında elektriğin, internetin kesildiği senaryoları da düşünerek ‘fikir jimnastiği’ yaptıklarını söyleyen Uzuner, “Bu fikri önce bir WhatsApp grubu kurup, en yakın arkadaşlarımla paylaştım ve 1000 kişiye attım. 500’e yakın arkadaş döndü. Üç WhatsApp grubu kuruldu. Onlara grubun gayesini anlattım. Bir gece yarısı herhangi bir kalkışma, deprem, afet ya da bilmediğimiz bir şey olabilir” dedi.

‘Hande Fırat ne yaptıysa onu yapacağız’

Darbe girişimi gecesi, Facetime ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la konuşan gazeteci Hande Fırat ‘ne yaptıysa’ kendilerinin de onu yapmak istediğini söyleyen Uzuner, “Ama Hande Fırat, bunu herkes ayaktayken, internet varken yaptı. Cumhurbaşkanı halkla temas kurmasaydı, darbe gece saat 04.00’te olsaydı, tanklar çıkmış, uçaklar kalkmıştı. Devlet çökecekti. Derdimiz, devletin bekası. Devlete karşı bir darbede, ülkenin iç karışıklığa, kaosa sürükleneceği herkes tarafından kabul ediliyor. Bu kadar tehlikeye karşı ne yapabiliriz dedik” ifadelerini kullandı.

‘Silah değil, siren’

Uzuner, oluşumun ‘silahlı milis gücü’ anlamına geldiği eleştirilerine de karşı çıkarak, kendisinin hiç silah kullanmadığını, “Gerekirse benim aracımda da siren var” sözlerinin, ‘silah’ olarak yansıtıldığını öne sürdü.

Uzuner, “Hiçbir zaman silahım olmadı, ruhsatlısı bile yok” diye konuştu.

‘Karasal radyo kurmayı düşünüyoruz’

Kötü bir olay olması durumunda insanları sokağa çıkarmak istediklerini söyleyen Uzuner, bunun için WhatsApp, Zello, karasal radyo, uydu telefon gibi araçlara ihtiyaçları olduğunu söylerken, bunların da olmaması durumunda düdük, el sireni, araç sireni ve megafonun da kullanılabileceğini kaydetti.

Amacın halkı uyandırmak olduğunu kaydeden Uzuner, şöyle devam etti: “Platform üyeleri, internet üzerinden herkese açık olan ‘Zello’ programını kullanıyor. Darbe ya da deprem olursa insanlarla buradan konuşabileceğiz. Bir dernek değiliz. Ama gerekirse üye olduğum dernekler var, o derneklerle konuşur, üye olduğum bir yere taşınabilir. Diyelim ki grup sorumlusu olarak ben bir karar aldım, arkadaşlardan gelen fikirlerle değiştiriyoruz. Önce grup kendi arasında sonra, WhatsApp, Zello ve radyo yoluyla halka ulaşabilecek. Şu an 500 kişiyiz, ama bizim altımızda da farklı gruplar var. Karasal radyo da kurmayı düşünüyoruz.”

Uzuner, drone eğitimlerinin verileceği grubun yasal sınırlar içerisinde kalacağını da öne sürdü.

“İlk yardım, drone eğitimleri, fikir olarak gelişti. Telsiz de kullanacağız. Ancak eğitim ve lisans almayan kullanamayacak. Eğitim alıp, sınıfı geçecek, belgesini alıp telsizi kullanabilir” diyen Uzuner, bazı katılımcıların sponsor olduğunu, cihazlarıysa herkesin kendisinin aldığını söyledi.