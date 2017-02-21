Erdoğan’ın dünürü, ‘drone’lu, telsizli iletişim ağı’na sessiz kalma çağrısı yapmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in yeni bir darbe girişimine karşı halkı en kısa sürede sokağa dökmek amacıyla kurduğu ‘iletişim grubu’na, basında çıkan haberlere ilişkin sessiz kalma uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Uzuner’in kurduğu ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubunun WhatsApp üzerinden örgütlendiği, üyelerine telsiz, drone kullanma eğitimi verip, silahlanma çağrısı yaptığı basına sızmıştı.



Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Uzuner, ‘Kardeş Kal Türkiye’nin WhatsApp gruplarında, üyelere, “Türkiye’nin kardeşliği için yasalara uygun vatandaşlarımızı bilgilendirme yaptığımız grubumuzla ilgili Cumhuriyet Gazetesi’nde iftiralarla dolu, en hafifi ile yalan haber çıkmıştır. Bu haber iftiralarla dolu olup, haberi yapan ve yaptıranlar haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bu sebeple sizlerden ricam, haber ile ilgili şu aşamada yorum yapmayınız” uyarısında bulundu.

‘Hayır çıkarsa sokağa dökülecekler mi?’

Tartışmalı örgütlenme Meclis gündemine de taşındı. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP’li Barış Yarkadaş, Uzuner’in girişimini, AKP’li teşkilat üyelerinin referandumda ‘Hayır’ çıkması durumunda ‘iç savaş’ çıkacağı açıklamaları karşılaştırarak, “Kardeş Kal Türkiye örgütünün üyeleri sandıklardan hayır çıkarsa bunu da bir darbe girişimi olarak nitelendirip bu gerekçe ile sokağa dökülecek midir? Yoksa hazırlıklar buna göre mi yapılmaktadır? Ateşle oynamayın. Çünkü bu ateş herkesi yakar” dedi.

‘İlk zararı Erdoğan görür’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, oluşumu ‘paralel ordu’ olarak tanımlayarak şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan bu kepazelikle ilgili kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de SADAT adıyla kurulan özel güvenlik biriminin kurucusunu da kendisine danışman yapmıştı. ‘Paralel devlet’ diye diye şikayet ederken şimdi paralel ordu kuruyor. Böyle bir şey oluşursa bundan ilk zararı sayın Cumhurbaşkanı’nın göreceğinden, adımın Engin olduğu kadar eminim. Böyle lakayıt, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan hadiselerin gündeme gelmesi, demokrasi, devlet ciddiyeti, milletin büyüklüğü, asaleti bakımından çok yadırganacak tutumdur. Türkiye’de darbeye teşebbüs edilirse paralel orduya gerek yok, millet yeter. Milletimiz Cumhurbaşkanı’nı, demokrasiyi, Meclis’i de koruma kabiliyetindedir.”