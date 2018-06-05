‘Erdoğan’ın diploması’nı FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş!

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın A Haber yorumcusu oğlu Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair tartışmalar için, “Belli ki FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş“ dedi.

Annesi Canan Barlas’ın moderatörlüğündeki ‘Canan Barlas ile Gündem’ programında konuşan Barlas, diploma tartışması için, “Belli ki bu FETÖ’cüler Erdoğan’ın diplomasını bir yerden ele geçirip yok etmişler, orijinalini. Öyle hissediyorum” dedi.

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A Haber’de “Canan Barlas ile Gündem” adlı programda konuşan Cemil Barlas: "FETÖ’cüler Erdoğan’ın diplomasının orjinalini ele geçirip yok etmişler" dedi. pic.twitter.com/qnn1WQkJHf — Mücahit Avcı (@avcimucahit) June 5, 2018

Erdoğan’ın diploması cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana tartışması.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sıklıkla, Erdoğan’dan adaylık şartı olan dört yıllık üniversite diplomasını göstermesini istiyor.