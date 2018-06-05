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Yaramazlara biraz batar!

‘Erdoğan’ın diploması’nı FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş!

 

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ın A Haber yorumcusu oğlu Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına dair tartışmalar için, “Belli ki FETÖ’cüler ele geçirip yok etmiş dedi.

Fotoğraf: @secondvirus

Annesi Canan Barlas’ın moderatörlüğündeki ‘Canan Barlas ile Gündem’ programında konuşan Barlas, diploma tartışması için, “Belli ki bu FETÖ’cüler Erdoğan’ın diplomasını bir yerden ele geçirip yok etmişler, orijinalini. Öyle hissediyorum” dedi.

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Erdoğan’ın diploması cumhurbaşkanlığına aday olduğu günden bu yana tartışması.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de sıklıkla, Erdoğan’dan adaylık şartı olan dört yıllık üniversite diplomasını göstermesini istiyor.

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