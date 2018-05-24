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‘Erdoğan’ın diploması sahte’: Adaylığının iptali için YSK’ya başvuru yapıldı

 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuruda, Erdoğan’ın üniversite diplomasının geçersizliğinin kanıtlandığı belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Başvuruda, cumhurbaşkanı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak gerektiği, Erdoğan’ın mezun olduğunu söylediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin o yıllarda üç yıllık olduğu belirtilerek,“Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan diploma sahtedir” dendi.

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Dilekçenin ‘istem konusu’ bölümünde şu ifadelere yer verildi: “AKP Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6’ncı maddelerinde öngörülen ‘Seçilme Yeterliği’ne sahip bulunmadığından cumhurbaşkanlığı adaylığının iptaline karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan suç duyurusunda bulunulması istemidir.”

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