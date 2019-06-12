Erdoğan’ın diplomasına görmeden onay veren katibi soruşturmayan notere uyarı

Türkiye Noterler Birliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu üniversite diplomasının fotokopisini, aslını görmeden onaylayan katibe soruşturma açmayan notere uyarı cezası verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre süreç şöyle gelişti:

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Erdoğan, 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde YSK’ya sunulmak üzere üniversite diplomasının fotokopisini verdi. Noter katibi Emine Seven “Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım” şerhiyle belgeyi tasdik etti.

Ahmet Davran adlı vatandaş, Seven’i Türkiye Noterler Birliği’ne şikayet etti.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi: “Kâtip Seven A4 fotokopi bir kâğıda diploma aslı olmadığı halde, kanuna aykırı bir şekilde şerh vurarak imzalamış, noter mührünü ve kaşesini basarak sahte bir resmi belge oluşturmuştur. Hatta 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın diplomasının sahteliğine ilişkin yapılan itirazlarda da Seven tarafından tanzim edilen bu sahte resmi evrak iğfal yani kandırma gücüne sahip olduğundan YSK’nin kararlarında bahsi geçmiş ve bu şerhe dayalı olarak itirazlar ret edilmiştir.”

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İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün, şikayeti kale almayarak soruşturma açmadı.

Bunun üzerine ürkiye Noterler Birliği 23 Mayıs 2019’da Akgün uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Karar gerekçesinde şöyle dendi: “Disiplin işlemlerinin mahiyeti, hesap verilebilirlik ilkesi ve işlemlerin yapılmamasından doğabilecek zararlar gözönüne alındığında adı geçen noterin soruşturma yapması gerektiği yönündeki Türkiye Noterler Birliği’nin birçok yazışmasına rağmen soruşturma yapmaktan imtina etmesi ve bu yönde ısrarcı davranmasının disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varıldığından İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 125. maddesi delaletiyle 126. maddesinin (A) bendi uyarınca disiplin yönünden uyarma cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.”