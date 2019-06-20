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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın dili sürçtü: Terör örgütlerinin desteklediği ‘cumhur ittifakı’nı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahçelievler’deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada ‘cumhur ittifakı’ ‘terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği bir ittifak’ olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın bu gafı sosyal medyada da hızla paylaşıldı, ekşi sözlük’te ise konuya ilişkin ‘terör örgütlerinin destek verdiği cumhur ittifakı’ adlı bir başlık açıldı.

Erdoğan tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. Bir tarafta ‘cumhur ittifakı’nın – yani terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği ‘cumhur ittifakı’ -”

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