Erdoğan’ın, ‘DHKP-C militanı’ açıklamasına, ‘Safsata’ diyen Kaftancıoğlu: Dava açacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘DHKP-C militanı’ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sözlerini ‘safsata’ diye niteleyerek suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını açıkladı.

Kaftancıoğlu, ‘İstanbul’daki seçim başarısını hazmedemediğini’ belirttiği Erdoğan’ın sistematik olarak saldırı ve hakaretine uğradığını ifade etti.

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Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erdoğan, bugün İstanbul’da cuma namazı çıkışı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemleri hakkında “Öğrencilerle görüşmeyi düşünüyor musunuz” şeklindeki sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Öğrenciler bu işin içinde değil bu işin içinde teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP’nin il başkanı orada, kendisi DHKP-C militanıdır.“

Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul’da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım.

Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum safsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.“

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‘Terörle hiçbir zaman işim olmadı’

‘Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamı boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğu gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğini’ belirten Kaftancıoğlu şöyle devam etti: “Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim.

Ayrıca, AKP Genel Başkanı’nın son iftiraları ve hakaretleri karşısında sessiz kalmayacağımı, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat hakkında ‘Hakaret, Adil Yargıyı Etkileme ve Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarını işlemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımı ve ayrıca tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”