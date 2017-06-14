Erdoğan’ın danışmanlarının sayısı ve maaşı kamuoyunu ilgilendirmiyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğu ve ne kadar maaş aldıkları ‘kamuoyunu ilgilendirmediği’ gerekçesiyle açıklanmadı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı, Erdoğan’ın danışmanlarının sayısına ve aldıkları maaşlara ilişkin bilgi edinme talebini reddetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır” hükmü gereğince talebin kanun kapsamına girmediği belirtildi.

Erdoğan cumhurbaşkanı olmasının ardından geniş bir danışman kadrosu oluşturmuş ancak kesin rakam ve ücretler açıklanmamış. Önceki sayı ise 23 olarak biliniyordu.