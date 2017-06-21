Erdoğan’ın danışmanına Demirtaş’a ‘hakaret’ten verilen tazminat cezası iptal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’a HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen tazminat cezası bozuldu. Mahkeme, dava konusu ifadelerin hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

Saral, Demirtaş ve Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in fotoğrafını paylaşarak, “Bellevue Sarayı’nın kripto sığıntısı. Boynunda tasması. Alman Yosması; Ey soysuz kahpe! Hesap göreceğiz artık sizinle… ” diye yazmış, sonra da “Vekil kılığına girmiş namussuzları mecliste saklamak ne ola ki?”” ifadesini kullanmıştı.

Demirtaş, bu sözler üzerine avukatı Mahsuni Karaman aracılığıyla Saral hakkında ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Saral’a 9 bin lira manevi tazminat cezası verilmişti.

Mahkeme masrafları da Demirtaş’a yıkıldı

Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, ifadelerin rahatsız edici olsa bile hukuka aykırı olmadığına karar vererek, tazminat kararını bozdu.

Yargılama giderlerinin Demirtaş’ın üzerine bırakılmasına karar veren mahkeme, Saral’ın yatırdığı 85.70 liralık başvuru harcının da Demirtaş’tan tahsil edilmesine hükmetti. Mahkeme verilen kararın kesin olmak üzere oy birliğiyle alındığını açıkladı.

‘Demirtaş sert eleştirilere katlanmalı’

Kararda, Saral’ın paylaştığı fotoğraftaki diğer kişilerin Alman milletvekili olduğu kaydedilirken, ifadelerle resim arasında bağ bulunmadığı, sözlerin muhatabının belli olmadığı, bu nedenle de tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

Daha önce verilmiş Yargıtay kararlarını örnek gösteren mahkeme, Saral’ın Demirtaş’ı kastederek kullandığı ‘namussuz’ ifadesinin de rahatsız ve sarsıcı nitelikte olsa da düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtti

Yazıların sert eleştiri kapsamında kaldığına ve hukuka aykırı olmadığına hükmeden mahkeme, Demirtaş’ın siyasi kişilik olmasının da dikkate alındığında sert eleştirilere katlanması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş’ın avukatı: Yargı aklama uğraşında

Demirtaş’ın avukatı ise, “Hakarete uğrayanın Demirtaş, failin ise siyasal iktidara mensup biri olması halinde yargının nasıl bir aklama uğraşına girdiğini açıkça gösteren bir karar. Ancak, Demirtaş ve siyasi rakipleri söz konusu olunca maalesef böylesi hukuk garabetleri ortaya çıkıyor” diye konuştu.