Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı: Başvuruyu Yıldırım ve Bahçeli yapacak

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Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 4 Mayıs cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

İHA’nın haberine göre, Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ye cuma günü saat 11.00’de başvuru yapacak.

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Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Meclis’te grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

AK Parti’de 316 milletvekilinin de Erdoğan’ın adaylığı için imza verdiği bildirildi.

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İmza ile adaylık için dört isim başvurdu

100 bin imza ile adaylık başvuru süresi bugün sona erdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran isimler oldu.