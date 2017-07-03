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Erdoğan’ın çağrısıyla: 15 Temmuz’un yıldönümünde ‘demokrasi nöbeti’ yeniden


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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde tekrar ‘demokrasi nöbeti’ başlatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan da katılacak

AA’nın haberine göre Kalın, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor.”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan ‘demokrasi nöbeti’ 10 Ağustos’a dek sürmüştü.

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