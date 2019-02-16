Erdoğan’ın mitinginde ambulans krizi: Trafiği açmayan polise tepki gösterildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingi için trafiğe kapatılan cadde üzerinde hastaneye yetişmeye çalışan ambulans dakikalarca bekletildi, sürekli sirenleri çalmasına rağmen kilitlenen yol trafiğe açılmadı ve hasta uzunca bir süre hastaneye ulaştırılamadı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan için kapatılan cadde üzerindeki ambulans, içinde hasta varken dakikalarca beklemek zorunda bırakıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın cuma namazını Ulucamii’de kılmak istemesi üzerine saatlerce kapalı olan Atatürk Caddesi trafiği Cemal Nadir Caddesi’nden Bursa Devlet Hastanesi istikametine doğru yönlendirildi, bu nedenle kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Oluşan trafik sıkışıklığına giren ve acil hasta taşıyan bir ambulans, yurttaşların tepkilerine rağmen yolu açmayan trafik polisleri nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi’ne dakikalarca ulaşamadı.

Bursa Muhalif’te yer alan habere göreyse ambulansın yolun açılması için sirenlerini çalıştırmasına rağmen yolu trafiğe açmayan polise yurttaşlardan tepki geldi. Onlarca yurttaşın araçlarından inerek polise tepki göstermesine rağmen verilen talimat gereği yolu açamayan polislerle halk arasında gerilim yaşandı.