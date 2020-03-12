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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın Burdur programı ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Burdur’da yapacağı programlar ertelendi.

AKP Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Erdoğan’ın tüm programlarının ertelendiğini duyurdu.

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Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklâl Yerleşkesi’nde yapımı tamamlanan 10 bin kişilik Spor Toto MAKÜ Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Lavanta Tepesi Otel açılışı için 13 Mart Cuma günü saat 14.30’da Burdur’a gelecekti.

Erdoğan’ın aynı gün saat 15.00’te Lavanta Tepesi Otel Konferans Salonu 3’üncü Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri törenine de katılması, ardından da Bucak ilçesine geçmesi planlanıyordu.

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