Erdoğan’ın bir bildiği var: İçerideki zatla Kılıçdaroğlu bağlantılı çıkarsa şaşmayın

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanabileceği yönündeki iddiasını yineledi.

‘Bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha!’

Antalya’da, partisinin il danışma meclisinde konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Ülkenin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir milletvekiliyle ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha!”

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‘İçeriden değişik haberler alıyoruz’

“İçeriden değişik haberler alıyoruz” diyen cumhurbaşkanı, Berberoğlu’nun ‘Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığın takdirde açıklamalarda bulunacağım’ dediğini öne sürdü.

‘Hesabını verecekler’ demişti

Erdoğan, 8 Ağustos’ta Trabzon’da yaptığı konuşmada da, MİT TIR’ları soruşturmasının Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

Cumhurbaşkanı “Bu zatın karın ağrısı başka. Yargı soruşturmayı genişlettikçe bunlarda korku artıyor çünkü kabahatlerinin farkındalar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bunlar hesabını verecekler” demişti.