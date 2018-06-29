Erdoğan’ın başkanlığında ilk YAŞ: Temel orgeneralliğe yükseltilecek

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), ‘yeni sistem’ uyarınca ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in orgeneralliğe yükseltilmesi bekleniyor.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, ağustos ayında yapılacak YAŞ mesaisi Milli Savunma Bakanlığı’nda terfi çalışmalarıyla başladı. YAŞ bu yıl, yeni hükümet sistemi kapsamında başbakanlık olmadığı için ilk kez Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

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Önceki yıllarda olduğu gibi ağustosun ilk haftası toplanması beklenen YAŞ’ın yapısı kanun hükmünde kararnameyle değiştirilmişti. Buna göre Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ, Genelkurmay başkanı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanları ve kuvvet komutanlarının katılımıyla toplanacak.

KHK uyarınca YAŞ’ın sekretaryasını Milli Savunma Bakanlığı yapıyor. YAŞ mesaisine başlayan bakanlıkta terfi-atama dosyaları ele alınan personelin olası ‘FETÖ bağlantıları’na ilişkin çok yönlü istihbari incelemeler de gerçekleştiriliyor. Bu yıl şurada sadece terfi sıraları gelenler değil tüm albayların değerlendirmeye alınması bekleniyor.

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Teamül gereği kuvvet komutanlıklarında değişiklik olmayacak. Ancak görevini koramiral rütbesiyle sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın oramiralliğe, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de orgeneralliğe yükseltilmesi bekleniyor.