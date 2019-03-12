Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın başdanışmanı ‘seçim ziyareti kapsamında’ kendi evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, seçim ziyareti kapsamında kendi evini ziyaret etti. Türkmenoğlu sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine daha sonra paylaşımını sildi.

Fotoğraf: Twitter

Türkmenoğlu, Erdoğan’ın ve Saray’ın Twitter hesaplarını etiketlediği mesajında, seçim çalışmalarını ev ziyaretleriyle devam ettirdiklerini bildirdi.

Reklam

Kullanıcılar tarafından ‘eve neden ayakkabılarınızla girdiniz’ mesajlarının yazılmasının ardından Türkmenoğlu, evin teyzesi ve babaannesinin evi olduğunu söyledi.

Daha sonra gelen yorumlar üstüne paylaşımını silen Türkmenoğlu, paylaşımının ekran görüntüsü üzerinden yorum yapan bir kullanıcıya ise şu yanıtı verdi: ”Teyzem ve babaannemin evi burası.Vakit yoktu ve ekiple ziyaret ettik.Israr ettiler ayakkabılarımızı silerek girdik.Bu mudur yanı bulduğunuz..Hepsi kanımdan ve canımdan…’


SON HABERLER

Basın kartı verilmeyen Alman gazeteci yazdı: Ahlaksız teklif yapıldı

Basın kartı yenilenmediği için hafta sonu Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Alman gazetesi Der Tagesspiegel’in Türkiye muhabiri Thomas Seibert, döndükten sonra gazetesinde kaleme aldığı ‘Türkiye’ye acı veda: 22 yıl sonra kovuluşum’ başlıklı yazıda Türkiye’nin yakın tarihindeki değişimini anlattı. Geçen haftalarda önce Avrupalı bazı gazeteciler İstanbul’daki bir AB zirvesine basın kartlarının henüz verilmemiş olması nedeniyle içeri alınmamış, […]

Gebze-Halkalı hattı: Sekiz yıl gecikti, altı yıl kapalı kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk planlara göre 2011’de bitmesi gereken Halkalı-Gebze banliyö hattını sekiz yıl gecikmeli olarak açıyor. 2.5 yıl kapalı kalacağı hattın 6 yılı aşkın sürmesi nedeniyle fazladan yaşanan 3.5 yıllık sıkıntı da son bulacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...