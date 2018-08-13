Erdoğan’ın ‘B ve C planları’nda mevduat hesaplarına el koymak yokmuş

Cumhurbaşkanlığı basın ofisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dövizdeki hareketlilikle ilgili bugünkü ifadelerini, “Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı ‘Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım’ şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor” diye açıkladı.

Açıklamada “Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

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Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

Erdoğan bu durumu bugünkü konuşmasında ‘ekonomik savaş’ olarak nitelendirip “Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız” demişti.

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Erdoğan kur kriziyle ilgili sanayicileri de bankalardan döviz almamaları konusunda uyarmış, gerekirse farklı planları devreye sokabileceğinin sinyalini vermişti.

Bunun üzerine Asya piyasalarının açılmasıyla ABD Doları/Türk Lirası kuru 7.20 seviyesinde işlem görmeye başlamış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaları sakinleştirmek için açıklama yapmak durumunda kalarak, ‘tüm önlem ve aksiyon planlarının’ hazır olduğunu belirterek,“Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek” demişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde devam ediyor: “Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez.

Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!”

Dolar/TL kuru saat 00.15’de 7.10 seviyesinde işlem görüyor.