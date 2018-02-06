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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın avukatlarından başvuru: Hak savunucusu Eren Keskin barodan çıkarılsın

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının insan hakları davalarının takibiyle tanınan avukat Eren Keskin’in barodan çıkarılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Barosu avukatlarından Eren Keskin kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın avukatları, barodan çıkartılmam için başvuru yapmışlar. İfade özgürlüğünün geldiği nokta!!!” diye yazdı.

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Kurulduğu dönemden bu yana İnsan Hakları Derneği bünyesinde çalışmalar yürüten ve halen derneğin yönetim kurulunda bulunan Eren Keskin hakkında açılmış çok sayıda dava halen sürüyor.

Özgür Gündem’in eski yayın yönetmeni avukat Eren Keskin serbest bırakıldı

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