Erdoğan’ın avukatlarından başvuru: Hak savunucusu Eren Keskin barodan çıkarılsın

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının insan hakları davalarının takibiyle tanınan avukat Eren Keskin’in barodan çıkarılması için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Barosu avukatlarından Eren Keskin kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı’nın avukatları, barodan çıkartılmam için başvuru yapmışlar. İfade özgürlüğünün geldiği nokta!!!” diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı ‘nın avukatları,BARO dan ‘çıkartılmam’için başvuru yapmışlar. Ifade özgürlüğünün geldiği nokta!!! — Eren Keskin (@KeskinEren1) 6 Şubat 2018

Kurulduğu dönemden bu yana İnsan Hakları Derneği bünyesinde çalışmalar yürüten ve halen derneğin yönetim kurulunda bulunan Eren Keskin hakkında açılmış çok sayıda dava halen sürüyor.