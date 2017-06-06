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Erdoğan’ın avukatı: Darbecilere talimat gelmiş, örgütü aklamaya çalışıyorlar


 

Darbe davalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsil eden avukat Hüseyin Aydın, yargılanan askerlerin Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in talimatıyla kendilerini aklamaktan ziyade ‘örgütü aklamaya’ dönük savunma yaptıklarını söyledi.

Fotoğraf: Habertürk

Habertürk’ten Fevzi Çakır’a konuşan Aydın, yargılamalar sırasında karşılaştıkları durumların kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

‘İlk olarak yalan söylemeyi öğretiyorlar’

Yargılanan askerlerin işledikleri suçları ve ‘FETÖ’ mensubu olduklarını kabul etmediklerini belirten Aydın şöyle devam etti: “Davaların tamamında bir senaryo uyduruyorlar. Toplumun ya da yargılamayı yapanların dikkatinin kendilerinden çok uydurdukları senaryoya odaklanmasını istiyorlar. Örgütün mensuplarına verdiği bir eğitim var. Bunun en ayırt edici özelliği ‘tedbir’ adı altında verdikleri eğitimdir. Bunun ise en önemli ayağı kendini gizlemektir, kendini gizlemek için insan farklı bir kimliğe bürünür. Bunun için örgüt, mensuplarına ilk olarak yalan söylemeyi öğretiyor. Örgütün tedbir eğitiminin amacı kişiye aslında yalan söyleme becerisi kazandırmaktır. Bu, sadece o anda öğrenilip icra edilen bir şey değil. Örgüt yöneticileri tarafından, ‘Artık açığa çıkabilirsiniz’ denilene kadar sürdürülmesi gereken ve zaman içinde yaşam tarzına dönüşen bir hadisedir.”

‘Algı oluşturun’ talimatı’

Soruşturma aşamasında ‘itirafçı’ olanların vazgeçtiğini gördüklerini aktaran avukat şunları söyledi: “Bunun bir Fethullahçı darbe olduğu gerçeğini kesin olarak inkâr ediyorlar. Örgütün aklanmasını, kendilerinin aklanmasından daha önemli görüyorlar. Kendilerini aklamaktan çok örgütü aklamaya dönük savunma gerçekleştiriyorlar. Herkesin inanabileceğini düşündükleri bir senaryo üretiyorlar, kontrollü darbe, sivil darbe gibi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in hemen darbe girişiminin ardından sarf ettiği ‘tiyatro’, ‘kontrollü darbe’ vs. söylemi var. Bu, örgüt mensuplarına ‘Bu şekilde bir algı oluşturun’ talimatıdır.”

‘Darbe ihbarı olduğuna dair elimizde veri yok’

Aydın, darbe saatinin erkene çekilmesinin ‘planlama zaafiyeti’ oluşturduğunu da savundu: “Bu zaaflar üzerinden, “Böyle darbe mi olur, başka bir iş vardır” algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama esasında planlandığı şekilde yapılsaydı bu darbe gayet koordineli ve iyi hazırlanmış bir darbeydi.”

 

Darbe girişimini MİT’e aynı gün ihbar ettiği belirtilen pilot binbaşı O.K.’nin, “MİT’e yönelik bir operasyon” yapılacağına dair bilgi verdiğini öne süren Aydın, şöyle devam etti: “O gün gelen ihbarın bir darbe ihbarı olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Dosyada da yok. Darbeciler, bunun bir darbe ihbarı olduğunu, buna rağmen tedbir alınamadığını söyleyerek, ‘Göz yumuldu’ algısı oluşturmaya çalışıyor.”

‘Barolar ilgisiz’

Darbeci askerlerin savunmalarında, sonuç almak yerine algı oluşturmaya çalıştıklarını aktaran avukat, özellikle yurt dışında bu algının başarılı olduğunu söyledi.

Aydın sözlerini şöyle bitirdi: “Biz çok daha yüksek bir toplumsal duyarlılık bekliyoruz. Barolarımızı çok ilgisiz gördük. Barolar Birliği başkanımız yok, barolar ilgisiz. Bu çok üzücü bir durum.”

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